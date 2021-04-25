/628571/إسماعيل-يوسف-يكشف-حقيقة-مفاوضات-الزمالك-مع-راحلين-الأهلي

أكد إسماعيل يوسف لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق، والمشرف العام بقطاع نادي الزمالك حاليا، في لقاء مباشر في برنامج " أقر وأعترف " مع الإعلامي أحمد شوبير:” عبدالله السعيد عندما امضي عقده مع الزمالك حصل علي 40 مليون جنية مقابل موسيمن، وكان يرغب كثيراً في الأنضمام للفارس الأبيض، ولكن بعدها بشهرين تم استرجاع، المبلغ المالي وأخذ الوصل”.

وتابع حديثة قائلاً:” نعم كان يوجد تفاوضات لضم أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، عبر الهاتف وكنت حينها اتفاوض معه أنا وأمير مرتضي، ولكن لم نتواصل للمطلوب”.

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وعن صالح جمعة وأصل قائلاً:” لم أوافق علي ضم صالح جمعة لصفوف الزمال، هو لاعب جيد ولكن يجب عليه الحرص علي الأمور التي خارج الملعب”.

وأختتم حديثة قائلاً:” لم اتدخل في صفقة أحمد الشيخ عندما طالبوا في انضمامه، ولكن وباتشيكو كان يرغب في انضمامة، ولاعلم سبب عدم اتمام الصفقة”.

ويبدأ الزمالك من اليوم الاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي بعد الفوز على الإنتاج الحربي، وسط حرص على استمرار مسيرة الفوز وعدم التفريط في نقاط جديدة لحسم البطولة المحلية.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة عقب التدريب الأخير للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية في تدريب اليوم استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني للزمالك بإجراء تقسيمة بين اللاعبين بطول الملعب لتطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في المباراة المقبلة

ترتيب الزمالك في الدوري

كما حرص كارتيرون على إيقاف التدريب من أجل توجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يتصدر قمة المسابقة برصيد 36 نقطة جمعها من 16 مباراة بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في في ثلاث مباريات وخسارة مباراتين واحرز 26 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف

ونجح الزمالك في الفوز على كل من المقاولون العرب وسموحة وانبي وطلائع الجيش والمصري والجونة والمقاصة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وسيراميكا والإنتاج الحربي، وتعادل الأبيض مع بيراميدز وأسوان ووادي دجلة، وخسر من غزل المحلة والأهلي.

اخر مواجهات الزمالك

والجديربالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفارس الأبيض.