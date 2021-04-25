/628573/إسماعيل-يوسف-الزمالك-خسر-فيريرا-ولا-أنوي-الترشح-لرئاسة-الزمالك
أكد إسماعيل يوسف لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق، والمشرف العام بقطاع نادي الزمالك حاليا، في لقاء مباشر في برنامج " أقر وأعترف " مع الإعلامي أحمد شوبير حولة إمكانية الزمالك في حصد الألقاب وافضل مدرب مسك الزمالك، وأخطاء الزمالك في الفترة السابقة.
قال: " الزمالك يعاني من تغيرات الفريق للمديريين الفنين، في الفترة الأخيرة وغيابة عن حصد بطولة الدوري والعديد من البطولات، سواء علي المستوي المحلي والقاري ".
وأكمل: " الزمالك حالياً مش في حالة إستقرار، وأكثر الفترات التي كان فيها النادي في إستقرار مع المدير الفني فيرارا".
وزاد: " وعن الترشح في الفترة القادمة علي رئاسة مجلس الزمالك، في الإنتخابات القادمة فلا أفكر فيها نهائياً، ولا أنوي التفكير فيها".
وأردف: " خطتي في الفترة القادمة مع النادي الزمالك، لن تكون في إدارة مجلس الزمالك، ولكن ستكون في الجهاز الفني للفريق".
أي مجلس يتعرض للهجوم
وأضاف: " أي إدارة مجلس بتمسك نادي، من المعروف أيضاً أنها تتعرض للهجوم، سواء من داخل النادي او من خارج النادي".
وواصل: " مجلس الزمالك لم يأخذ فترة كافية لمواصلة خططه وأن الفترة التي قضاها لا تكفي لطرح مشروع حتي للفرقي وليس التنفيذ".
وأضاف: " الفترة التي قضيتها في مجلس إدارة نادي الزمالك خسرتي كتير من الإشخاص، ودا أكبر سبب اللي خلاني أسيب المجلس".
وأختتم: " الزمالك مش هو اللي مشي المدير الفني فيرارا، بالعكس فيرارا هو اللي قرر يمشي من النادي بعد ما سمع أن مجلس الفريق يخططله بالرحيل".
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