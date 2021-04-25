مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12..هنا تستنجد بمؤنس لإستعادة طفلها

/628574/مسلسل-لعبة-نيوتن-الحلقة-12هنا-تستنجد-بمؤنس-لإستعادة-طفلها

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12، استهلت الأحداث بإستغاثة هنا التي تجسدها الفنانة منى زكي بمؤنس "محمد فراج" بعدما أخذت المستشفى طفلها إبراهيم منها، فهربت إلى منزل مؤنس تتطلب مساعدته وتتوسل لرؤية طفلها، فسرعان ما اتجة مؤنس إلى المستشفى التي ولدت بها هنا وطمئنها على طفلها إبراهيم ولكن المستشفى قررت إبقاء الطفل في الحضانة لمدة ٣ أسابيع ثم تستطيع رؤية بعد ذلك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12، التي شهدت تفاصيل نارية بعدما أخذت المستشفى طفل منى زكي لتنهار بعد خروجها من غرفة العمليات.

تفاصيل مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12

كتبت المستشفى تقرير يفيد بأن والدة الطفل ابراهيم "هنا" غير أمينة علية، وانها تعاني من إضرابات نفسية نتيجة ما قالتة وقت عصبية، حيث هددت هنا المستشفى إن لم يعطوا لها طفلها إبراهيم ستنتحر.

اتصل حازم "محمد ممدوح " بهنا ليعتذر لها عن ما سببه لها بخصوص رسالته التي أرسلها إليها ولسوء الحظ أطلعت عليها أثناء الولادة، ما جعلها في حالة إنهيار عصبي، مؤكدًا أنه حاول خذف الرسالة الصوتية قبل ان تسمعها لكنه فشل في ذلك، موضحًا لها أن ما قاله في الرسالة كان بسبب شدة غضبه منها في ذلك الوقت.

منى زكي في أزمة بسبب طفلها بلعبة نيوتن الحلقة 12

واستمر الحديث بينهم فأخبرها انه يريد ان يطمئن عليها وعلى صحة الطفل، طالبًا منها ان ترسل له صورة طفلهما إبراهيم لرؤيتة لحين عودتها إلى مصر مرة أخرى، وبعد إلحاح شديد من حازم أضطرت هنا لإرسال صورة طفل من جوجل له على اساس انه طفلهما إبراهيم.

ازداد الأمر صعوبة على هنا في أستعادة طفلها بعدما اصدرت المستشفي تقرير سيء بخصوص حالة هنا النفسية، فذهب إلى محامي ليخبرها أن زوجها يمكنه أن يحصل على حضانة الطفل بدلاً منها، فتؤكد على المحامي أستحالت سفر زوجها لأمريكا، فأخبرها ان في هذة الحالة سيمنح الطفل لأسرة أخرى تتولى حضانته لحين إعادة تقييم حالتها النفسية مرة أخري والتأكد من انها لم تعد تشكل خطرًا على الطفل.

تعرضت هنا على طبيبة نفسية لكشف حالتها النفسية والسبب وراء رغبتها في الإنتحار، فأنكرت هنا حقيقة ما قالته وانه نتيجة عصبية وانفعال منها لأنهم اخذوا طفلها ومنعوها من رؤيته، الأمر الذي أستدعاها تهدد المستشفى بالانتحار.

وتنتهي أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 12 بتدهور حالة والدة هنا الصحية ودخلت في غيبوبة، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعي، بعد علمها بإنجاب الطفل.