جدة - نرمين السيد - علقت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن الضرائب لا يمكن أن تكون هى المصدر الرئيسى للإيرادات، وطالبت فى المقابل بزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية.





وقالت النائبة مها عبد الناصر، فى تصريحات صحفية: "نحن بالطبع مع الضرائب على الطبقات الأكثر ثراء ودعم الطبقات الأقل حظا فى المجتمع". وأضافت البرلمانية: "نريد أن نرى خططًا واضحة لتغيير تركيبة الإيرادات العامة للدولة وزيادة الإيرادات من القطاعات الصناعية والزراعية وعمل تنمية حقيقية فى هذه المجالات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية : لا يمكن أن يكون المصدر الرئيسى للإيرادات هو الضرائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.