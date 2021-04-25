بطريرك الكاثوليك يترأس صلاة أحد السعف بكنيسة القديس مرقس بالعبور

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس أحد الشعانين، بكنيسة القديس مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بمدينة العبور، وذلك بمشاركة الأب باسكوالى وشمامسة الكنيسة، والشعب المحتفل.





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