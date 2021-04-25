فيديو.. الأزهرى: حزيفة بن اليمان كان رئيس جهاز المخابرات فى العهد النبوى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المخابرات صنعة عريقة عند سائر الدول والأمم والشعوب، لافتًا إلى أن أول كتاب عن هذا الفن يرجع إلى الصينيين فى القرن السادس قبل الميلاد، وهو كتاب "فن الحرب"، وأجريت حوله دراسات على مدى القرون الماضية، وهو المرجع الأساسي للعلوم العسكرية والاستراتيجية وعلوم المخابرات.





وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الأحد، أن الفراعنة والهنود أيضَا كان لديهما هذا الفن، مؤكدًا أن جهاز المخابرات هو المسؤول عن جمع كل المعلومات المتعلقة بالبلد، مضيفًا: "ضرورة إنسانية لا يمكن أن تقوم الأمم إلا بها أو أن تدفع الأمم عن نفسها الضرر إلى بها، فلا توجد حضارة إلا إذا كان لديها هذه المؤسسة".

وأوضح أن أكبر توصيف لمهمة الصحابى الجليل حزيفة بن اليمان، أنه رئيس جهاز المخابرات فى العهد النبوى، مؤكدًا أن سيدنا حزيفة أثناء توجهه إلى المدينة برفقة والده أسرته قريش، فأخبرهم أنهما يقصدان المدينة ولا يقصدان سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، فى محاولة منه للتمويه، وأخذت قريش عليهما عهد الله بأن ينصرفان إلى المدينة ولا يقاتلان مع الرسول، وعند وصولهما المدينة طلب منهما النبى، صلى الله عليه وسلم، الالتزام بالعهد بالإنصراف لمصالحهما فى المدينة ثم الوفاء بالعهد ثم الاستعانة بالله على قريش.

وأشار إلى أن سيدنا حزيفة نال هذه المرتبة ببركة دعاء والدته، لا سيما وأنها كانت حريصة على أن يكون بجوار النبى.