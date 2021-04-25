سفير الإمارات لدى مصر : مبادرة 100 مليون وجبة تتبناها القيادة الإماراتية 

جدة - نرمين السيد - واستعرض السفير الإماراتى تعزيز التعاون فى تنفيذ المبادرات الإنسانية وفى مقدمتها مبادرة "100 مليون وجبة" التى بدأت عمليات توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأقل دخلا والأيتام والأرامل واللاجئين بعدة مناطق فى الجمهورية مع بداية شهر رمضان الكريم لتوفير الأمن الغذائى لهذه الفئات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى.

وقال الشامسى خلال المؤتمر صحفى أن دولة الإمارات دولة سباقة فى العمل الخيرى والإنسانى وذلك بفضل توجيها القيادة الحكيمة وبفضل قواعد أسسها الشيخ زايد، تقوم على التسامح والتعايش والعمل الخيرى.

وأضاف أن مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية مبادرات إنسانية تتبناها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات لإمارات وتشرف على تنفيذها فى كل الدول التى تستحق دون التمييز بين عقيدة أو عرق.





وأشار إلى أن مصر وخاصة هى عمقنا الاستراتيجى العربى الذى نفخر بها ونسعى دائما للتعاون معاها فى كافة المبادرات الإنسانية، مشيدا بدور بنك الطعام المصرى ووزارة التضامن الاجتماعى التى تشرف على العمل الخيرى، لافتا إلى أنه سيتم تدشين مشروعات أخرى إنسانية تخدم المواطن المصرى.

ومن جانبه رحب محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام، بالدكتور حمد الشامسى وشكر كل القائمين على بنك الطعام، مؤكدًا أن بنك الطعام هو وسيط بين من لديه فائض من الخير ومن لديه حق فى هذا الفائض، مضيفًا أن بنك الطعا يمتلك لقاعدة بيانات ضخمة تحتوى على ما يقرب من مليون فرد على مستوى الجمهورية، حيث يعمل البنك على توفير الطعام الصحى لهم بمساعدة أكثر من 40 ألف متطوع، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمختلف المحافظات والتى يصل عددها إلى 6 آلاف جمعية تقدم الخدمات الخيرية والتكافلية للمجتمع.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبنك الطعام المصرى أن البنك يواصل حملة "إفطار صائم" فى رمضان هذا العام، وقد حصل حصل على 20٪من المبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 100 مليون وجبة.

و قال الدكتور معز الشهدى رئيس الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، "أنا طامع فى الخير" ونأمل أن نتخطى الـ 100 مليون ونخدم أكبر عدد ممكن الأسر الفقيرة فى الدول المختلفة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات، وتغطى المبادرة ما يقرب من 30 دولة، مؤكدا أنه عند العمل فى الدول يتم مراعاة عدد السكان واحتياجاتها، موضحا أن المبادرة مدتها عام.

وأشاد بدور بنك الطعام لأنه كان الملهم لهم فى العمل، موضحًا أن المبادرة تضم أيضا مواد حماية شخصية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك مواد غذائية، والمبادرة تضم أيضا برامج تدريبية وهدف المبادرة فى الأساس هو القضاء على الجوع.

وتفقد السفير الإماراتى المصنع الخاص بتعبئة وتغليف المواد الغذائية ببنك الطعام والذى يضم أجهزة وماكينات متطورة، ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وضمان منتج آمن وصحى، وشارك المتطوعين عمليات تعبئة وتجهيز كراتين الطعام.

يذكر أن حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أطلق حملة 100 مليون وجبة، وهى أكبر حملة من نوعها فى توزيع 100 مليون وجبة فى 20 دولة بالمنطقة، وتعمل الحملة بالتنسيق والشراكة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام وبرنامج الغذاء العالمى والمؤسسات المعنية فى الدول التى تغطيها.