الليلة .. ريم مصطفى ضحية رامز عقله طار

جدة - نرمين السيد - برنامج "رامز عقله طار" يُعرض على شاشة "mbc" مصر كل يوم طوال شهر رمضان فى تمام الساعة السادسة والعشرين دقيقة، يستضيف "رامز" من خلاله مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: محمد هنيدى، سمية الخشاب، ويزو، أحمد مالك، دينا الشربينى، حمو بيكا، كندة علوش، غيرهم.

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