رامز عقله طار يستضيف فنانة أثارت الجدل الفترة الماضية

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تظهر اليوم الفنانة ريم مصطفى كضحية رقم 13 على برنامج رامز عقله طار، الذي يذاع على قناة "mbc مصر"، بعدما استطاع رامز جلال أن يوقع بها في شباكه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز جلال في الفنانة الشابة ريم مصطفى، التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية بعد عرض برومو مسلسل الملك.

ريم مصطفى في برنامج عقله طار

وتعتبر ريم مصطفى الضحية الثالثة عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني اللاعب رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو التي كانت لحلقتها طابع فريد من نوعه.

أما الضحية الخامسة فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة، وكانت دينا الشربيني سادس الضحايا، و فهد المولد السابع، بينما كان نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا" ثامن الضحايا، بينما كان التاسع نجم الكوميديا محمد هنيدي، والفنان الشاب أحمد مالك كان عاشر الضحايا، وكان إسلام إبراهيم الضحية الحادية عشر، وكان معتصم النهار الضحية الثانية عشر.

ريم مصطفى

لاقت الفنانة الشابة ريم مصطفى هجومًا واسعًا من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب مسلسل الملك الذي تم وقفه وخروجه من السباق الرمضاني لهذا العام.