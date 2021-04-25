/628577/إسماعيل-يوسف-محدش-ليه-عندنا-جنيه-وأتمني-فرجاني-يكمل-بأي-تمن

أكد إسماعيل يوسف لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق، والمشرف العام بقطاع نادي الزمالك حاليا، في لقاء مباشر في برنامج " أقر وأعترف " مع الإعلامي أحمد شوبير حول الزمالك وفرجاني ساسي.

قال: " الزمالك لم يأكل حق حد، وفرجاني ساسي كان بياخد كل مستحقاته مع النادي، وكان الفرقي والجميع في النادي يعاملة بطريقة كويسة جداً".

واكمل: " الزمالك قدم لفرجاني ساسي كل مستحقاته في فترته مع الفريق، وهو ماشي علشان دا قراره هو، والزمالك مش بيغصب علي حد، ومش مكلة فلوس مع الفريق".

وأردف: “ أتمني أن يواصل التونسي فرجاني ساسي المواصلة مع الزمالك، مهما كلف الأمر، وبأي رقم، لأنه خسارة كبيرة علي الزمالك، والفريق مش مستحمل أكتر من كده”.

إسماعيل يوسف وعن حمدي النجاز

وواصل: " حمدي النجاز لاعب الزمالك السابق مشي من الفريق، ولا يدين للزمالك بجنية واحد، وكل مستحقاته أخدها".

وزاد: " حمدي النجاز مشي من الزمالك مش علشان الفلوس، هو مشي علشان خطأ إدارة، والفلوس دي كانت حيله منه".

وأضاف: " محمود كهربا لاعب الاهلي الحالي، ولاعب الزمالك السابق عقده مع الزمالك كان مسجل مع الفريق في الإتحاد وبشكل رسمي".