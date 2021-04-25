/628579/زعيم-الأغلبية-يهنيء-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-بذكرى-تحرير-سيناء

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام ‏حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية البرلمانية، الرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

زعيم الأغلبية: ذكرى تحرير سيناء واحدة من أشرف وأعظم الملاحم

وقال زعيم الأغلبية، أشرف رشاد، في تصريحات له، إن ذكرى تحرير سيناء واحدةٌ من أشرف وأعظم الملاحم في تاريخ الوطنية المصرية، حيث جسدت قيمة وعظمة وقدسية رسالة قواتنا المسلحة في الذود عن الوطن والحفاظ كرامة ومقدرات شعبه.

وأشار زعيم الاغلبية، النائب أشرف رشاد، إلى أن مصر ضحت في سبيل استرداد سيناء؛ هذه البقعة المقدسة بأرواح أطهر وأشهر خلق الله عز وجل وخاضت أجّل المعارك في تاريخ العالم الحديث، لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.

زعيم الأغلبية يهنئ القوات المسلحة بتحرير سيناء

وتوجه زعيم الاغلبية النائب أشرف رشاد، بتحية إجلال وتقدير وعرفان لأرواح جنود قواتنا المسلحة التي تركت أمامنا نموذجًا عظيمًا يحتذى به في كيفية العطاء وبذل الغالي والنفيس من أجل أن يحيا الوطن في عزةٍ وكرامة وشعبه مرفوع الرأس والهامة.

وتابع أشرف رشاد، إلى تحرير سيناء تظل محفورة في جبين ووجدان كل مصري، وتظل قواتنا المسلحة مدرسة في هزيمة اليأس والإحباط وقهر المستحيل، ومصدر فخرنا واعتزازنا وأساس نهضتنا وأمننا وسلامنا.

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وأكمل النائب أشرف رشاد :"في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى أشرس وأقوى المعارك والانتصارات؛ تخوض مصر معركة بناء ونهضة وتنمية وسلام لتثبت للعالم أن سلام مصر وجهودها الرامية لتعزيز السلم والسلام الدولي ،هو خيارها الأول ودستورها الراسخ نحو فض وإنهاء أي أزمات".

وألمح أشرف رشاد زعيم الاغلبية البرلمانية "في الوقت ذاته يجب أن يدرك الجميع الدروس جيدًا ويعي التاريخ بكل تفاصيله، ليتيقن أن سلام مصر وراءه قوة تحميه؛ قوة قادرة على ردع أي معتدٍ أو آثمٍ".

واختتم زعيم الاغلبية تصريحاته بتوجيه تحية شكر إلى الرئيس السيسي قائد ثورة التنمية والتعمير غير المسبوقة بأرض الفيروز والذي حول تنميتها لمشروع قومي باعتبارها قضية تمس كل المصريين لما تمثله من حائط صد وبوابة شرقية لمصر، وقطعة أرض غالية مروية بدماء شهداءنا الأبرار.