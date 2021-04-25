/628580/برشلونة-يلامس-صدارة-الدوري-علي-حساب-فياريال

انتهت أحداث مباراة برشلونة وفياريال ، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء جمع الفريقين في الدور الثاني والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب لاسيراميكا، معقل فريق فياريال.

تقدم أصحاب الارض في نتيجة المباراة في الدقيقة 27 من عمر المباراة باقدام باو توريس من خلال باو توريس ارسل تمريرة طولية للاعب شوكويزي الذي راوغ المدافع ثم رواغ الحارس ووضعها بسهولة في المرمى الخالي.

جاء الرد السريع من فريق برشلونة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بأقدام أنتوان جريزمان من خلال تمريرة طولية من منجويزا منتصف الملعب من لجريزمان الذي انفرد بالحارس أسينخو ثم سددها جريزمان بشكل رائع من فوق الحارس لتسكن الكرة الشباك.

وجاء الهدف الثاني في المباراة لفريق برشلونة في الدقيقة 35 بأقدام جريزمان من خلال خطأ من المدافع خوان فويث الذي مرر الكرة بالخطأ لجريزمان أمام المرمى فسدد الأخير الكرة على يسار الحارس لداخل الشباك.