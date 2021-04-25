اللهم أعنا| شوقى علام : الصيام يساعد المسلم أن لا يكون أسير عادة من العادات

جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية، إن المقصد الأكبرمن الصيام التقوى فى قلب المؤمن، فقال الله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون".

وأشار إلى أهمية الصيام، فيساعد على ألا يكون المسلم أسير عادة من العادات، التى قد تكون مباحة، فضلا عن أنها قد تكون عادة سيئة.

وأكد أن من أهم ثمرات الصيام أن الإنسان يستطيع أن يتحكم فى نفسه وعاداته ولا يتركها أن تتحكم فيه، فشهر رمضان فرصة للمسلم الذى يريد أن يتخلى عن العادات السيئة مثل التدخين.

ودعا مفتى الجمهورية: "اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثيرَ مِنْ مَعاصيكَ واقْبَلْ مِنِّي الْيَسيرَ مِنْ طاعَتِكَ يا عُدَّتي دُونَ الْعُدَدِ، وَيا رَجائي وَالْمُعْتَمَدَ، وَيا كَهْفي وَالسَّنَدَ، وَيا واحِدُ يا اَحَدُ".