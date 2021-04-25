شكرى ونظيره الأردنى يطالبان بوقف الاعتداءات بمدينة القدس

ودان الوزيران، خلال مباحثات أجرياها عبر الهاتف، أعمال العنف والتحريض التى تقوم بها مجموعات متطرفة ضد الفلسطينيين فى البلدة القديمة فى القدس المحتلة وطالبا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقفها فوراً.
وأكد الوزيران استمرار جهودهما واتصالاتهما مع المجتمع الدولى من أجل إلزام إسرائيل تحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولى وتوفير الحماية للفلسطينيين.
وحذر الصفدى وشكرى من تصاعد حدة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد المقدسيين وإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسى الشريف، والتى تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال والانتهاكات التى تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها.
وأكد الصفدى وشكرى أهمية قيام المجتمع الدولى بتحرك فاعل لكسر الجمود فى جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحث الوزيران أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، واستعرضا التطورات الإقليمية فى سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين.
وأطلعَ شكرى الصفدى على نتائج جولته الإفريقية لبحث تطورات سد النهضة، وأكد الصفدى، فى هذا السياق، دعم الأردن الكامل لمصر فى جهودها لحماية حقوقها المائية التى تشكل جزءاً من الأمن القومى العربى، وموقفها المستهدف حل قضية سد النهضة على أساس القانون الدولى وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
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