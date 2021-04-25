نشاط للرياح وسقوط أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:- كما توقعت الهيئة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "30%" تقريبا على فترات متقطعة.

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