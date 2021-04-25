إذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات صوت المساجد بعد تدخل «دينية النواب»

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، وبحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بإرتفاع إيجار أراضى الأوقاف.
ووجه النائب ثروت سويلم حديثه لرئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، متسائلا عن أسباب عدم إذاعة التراويح عبر مكبرات الصوت، لافتا إلى أن المواطنين بمحافظة الشرقية عبروا عن استياءهم من قرار المنع.
وتابع:" ليس مواطنو الشرقية فقط هم الذين استاؤوا من ذلك.. مصر كلها ضد منع إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الشهر الكريم".
واتفق أعضاء اللجنة جميعهم مع مطالب النائب ثروت سويلم بضرورة إذاعة التراويح عبر مكبرات الصوت معربين عن تضامنهم الكامل مع ذلك المطلب.
ومن جانبه أعلن الشيخ جابر طايع، موافقة وزارة الأوقاف على إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات فى المساجد فى كافة أنحاء الجمهورية قائلا :"سنخطر كل المديريات بذلك وأنه لم يكن هناك مانع للمكبرات فى صلاة التراويح".
ومن ناحية أخرى، أوصت اللجنة بضرورة حضور وزير الأوقاف للرد على طلبات الإحاطة الخاصة بذلك بعد طلب النواب بضرورة أن تعيد لجنة التسعير تقييم الأسعار لأراضى الأوقاف.
وقال دكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب بالشرقية، إن الأهالى بالشرقية يستغيثون بسبب إرتفاع قيمة الإيجارات لأراضى الأوقاف مما يجعلها عبء على الفلاح.
من جانبه قال أسامة الوردانى المستشار القانونى للهيئة، أن القيمة التسعيرية ليس قرار هيئة الأوقاف ولكن وضعتها لجنة مشكلة من وزارات الزراعة والرى الأوقاف.
وتابع : "وضعت اللجنة معايير منضبطة منها البعد والقرب ومراعاة القيمية التسويقية للأراضى"، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على مصلحة المواطن.
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