التعليم: إعلان ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة بعد العيد  



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إن الوزارة ستعلن ضوابط المواد خارج المجموع للثانوية العامة، بعد إجازة عيد الفطر.

وأضاف شوقي، أنه بعد إعلان انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل ظهرت مطالبات بإلغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة، موضحًا أنه يجب التأكيد أنه "لا يوجد حذف لأي وحدات من مناهج الشهادات العامة".

وتابع: "الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة"، لافتا إلى أنه عقب نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، فيما تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.

وتنطلق امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل، غدًا الإثنين.

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