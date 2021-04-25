/628576/ضحي-عاصي-تعليقا-على-استقالة-هيكل-بيانه-كان-مرفوض-والإستقالة-تصرف-منطقي

قالت النائبة ضحي عاصي عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب ،أن تقدمك وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل تصرف منطقي، فى ظل مناخ العمل المتوتر،بعد رفض بيانه طبقا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عنه .

العلاقة بين وزارة الإعلام والهيئات الوطنية الثلاث

وأشارت ضحي عاصي عضو مجلس النواب ، إلى أنها لم ترفض البيان الذي ألقاه وزير الدولة للإعلام أمام مجلس النواب، بشكل كامل،مشيرة إلى محدودية صلاحيات وزير الدولة للإعلام ،مؤكدة على أن العلاقة بين وزير الدولة للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلي للإعلام علاقة يسودها التوتر بسبب تقليص صلاحيات وزير الدولة للإعلام ،والتي كانت سببا فى المشاكل التي واجهت الوزير ، لافتا إلى أنه لايمكن محاسبته على اشياء خارج صلاحياته .

تحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام

وشددت ضحي عاصي عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب،على ضرورة تحديد العلاقة بين وزير الدولة للإعلام والهيئات الوطنية الثلاث وتحديد اختصاصاته وصلاحياته سواء زيادتها أو تقليصها.

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كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.

هذا وينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطواري بالبلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.