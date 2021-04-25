/628581/منع-اذاعة-صلاة-التراويح-عبر-مكبرات-الصوت-تثير-الجدل-بين-نواب-اللجنة-الدينية-والاوقاف

شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جدلا واسعا، بسبب منع اذاعة صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت ، وذلك بعدما انتقد النائب ثروت سويلم ، قرار الوزارة وتوجيهاتها للمديريات حول ذلك الشأن.

اجتماع اللجنة الدينية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور اسامة العبد، وكيل اللجنة، وبحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف ، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بارتفاع ايجار اراضي الاوقاف .

ثروت سويلم يتسائل عن أسباب عدم اذاعة الترويح عبر مكبرات الصوت

ووجه النائب ثروت سويلم، حديثه لرئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف ، متسائلا عن اسباب عدم اذاعة الترويح عبر مكبرات الصوت لافتا الي ان المواطنين بمحافظة الشرقية عبروا عن استياءهم .

وتابعت:" ليس مواطنو الشرقية فقط هم الذين استاءوا من ذلك، كلها ضد منع إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الشهر الكريم.

واضاف :" الاخوة المسيحيين يستمتعون ايضا بإذاعة صلاة التراويح بالمكبرات كاحد مظاهر البهجة في رمضان، وهو ما دعمه د.اسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بقوله:سألني صديق قبطي عن عدم اذاعة التراويح وأكد لي انه يستمتع بإذاعة التراويح ويجب إذاعتها بالمكبرات ".

واتفق اعضاء اللجنة جميعهم مع مطالب النائب ثروت سويلم بضرورة اذاعة التراويح عبر مكبرات الصوت معربين عن تضامنهم الكامل مع ذلك المطلب.

ومن جانبه اعلن الشيخ جابر طايع ، موافقة وزارة الأوقاف علي إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات في المساجد في كافة انحاء الجمهورية قائلا :" سنخطر كل المديريات بذلك وانه لم يكن هناك مانع للمكبرات في صلاة التراويح".

ومن ناحية اخري ، أوصت اللجنة بضرورة حضور وزير الأوقاف للرد علي طلبات الإحاطة الخاصة بذلك بعد طلب النواب بضرورة أن تعيد لجنة التسعير تقييم اسعار لاراضي الاوقاف.

وقال د.خالد بدوي عضو مجلس النواب بالشرقية ان الأهالي بالشرقية يستغيثون بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات لاراضي الأوقاف مما يجعلها عبء علي الفلاح

من جانبه قال المستشار أسامة الورداني المستشار القانوني للهيئة ان القيمة التسعيرية ليس قرار هيئة الاوقاف ولكن وضعتها لجنة مشكلة من وزارات الزراعة والري الأوقاف.

وتابع : وضعت اللجنة معايير منضبطة منها البعد والقرب ومراعاة القيمية التسويقية الأراضي "وأكد " الورداني " ان الدولة المصرية حريصة علي مصلحة المواطن ".