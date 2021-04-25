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مانشستر سيتي يتوج بكأس الرابطة للمرة الرابعة علي حساب توتنهام «فيديو»

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إيهاب أبوزيد 0 تبليغ

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حسم مانشستر سيتي نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في لقاء النهائي امام توتنهام هوتسبيرج، بنتيجة هدف دون رد، سدلة إيمريك لابورت في الدقيقة 81 من عمر المباراة، ليقتل أمال الصغير ريان ماسون المدير الفني الجديد للفريق خلف مورينيو في ثاني مبارياته.

سجل إيمريك لابورت هدف بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الدقيقة 81، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن للمرمي أرسلها جوندوجان عرضية عالية إرتقي عليها لابورت فوق أوريا ويسكنها الشباك.

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أحرز لابورت الهدف المتوج لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية علي حساب توتنهام ليضف البطولة الرابعه للفريق علي التوالي، في حين سجل البطولة الثامنة في تاريخة مع البطولات، بعد مرور مباراة قوية علي الفريقين من ضغط نفسي، وشد الملعب من لاعبي الفريقين. 

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واصل فريق مانشستر سيتي الضغط بعد الهدف في العشر الدقائق الأخيرة من المباراة، في حين لم ينجح توتنهام في هجمة علي لمرمي في أخر المباراة، ولكن الدفاع كان لها بالمرصاد ويتخلص منها لبر الأمان.

 

أحرز المتألق رياض محرز هدف ثاني في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للمباراة، ولكن الحكم المساعد ينهي فرتة ويرفع إشارة الراية بداعي التسلل علي محرز.

 

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موقف مانشستر سيتي بالدوري

ينفرد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة من أصل 33 مباراة، والتي علي وشك حسم الدوري، متقدم علي وصيف الدوري مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط.   

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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