ريم مصطفى تنهار داخل كبسولة رامز جلال

انهارت الفنانة ريم مصطفى داخل المركبة التي أغلقت عليها في برنامج رامز عقله طار، حيث بدأت صرخاتها ترتفع رويدًا رويدًا حينما أدركت أن اللعبة تحركت للأعلى على الرغم من توقفها في البداية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة الفنانة ريم مصطفى في برنامج رامز عقله طار، بعدما دب الخوف في قلبها جراء محاولات رامز جلال في إهابتها.

ريم مصطفى في رامز عقله طار

انسحبت الفنانة ريم مصطفى من مسابقة حرب الألوان بعد أن أصابها رامز جلال المختبيء خلف سور عدة مرات، قائلة: "لأ بتوجع جدا والله ما هكمل".

وتعتبر ريم مصطفى الضحية الثالثة عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني اللاعب رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو التي كانت لحلقتها طابع فريد من نوعه.

الجدير بالذكر، أن الفنان رامز جلال يستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة في برنامج المقالب الشهير الخاص به رامز عقله طار، منهم الفنانة سمية الخشاب، وملك قورة، وعدد كبير من النجوم المنتظر ظهورهم في البرنامج.