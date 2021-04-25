/628586/ياسر-عمر-هيكل-حذا-حذو-وزير-التموين-خالد-حنفي-وأسقط-الإستجواب-بإستقالته

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حذا حذو وزير التموين السابق خالد حنفي فى لجنة تقصي الحقائق ،لافتا إلى أن تقديم الاستقالة هو الحل الأفضل، لأنه إذا جاء الوزير إلى مجلس النواب وتضامنت معه الحكومة ستسقط ، مؤكدا على أن الحل هو اسقاط الاستجواب من خلال تقديم الاستقالة .

المخالفات المالية فى وزارة هيكل

وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة ،على أن المسألة أنتهت سياسيا ،ولكن إذا كان هناك مخالفات مالية سيتم اتخاذا الاجراءات القانونية اللازمة .

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ومن المُقرر، أن تنطلق غدًا ، الإثنين، امتحانات الصف الثاني الثانوي العام المجمعة لشهر أبريل الجاري حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.