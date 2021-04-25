ريم مصطفى لـ رامز جلال: "انت مريض نفسي"

وجهت الفنانة ريم مصطفى رسالة للفنان رامز جلال، بعدما كشف عن شخصيته الحقيقية فور نزع الماسك، لتصرخ في وجه، قائلًا: “انت بتعمل كدة لية انت مريض نفسي بجد حرام عليك انا بترعش”.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنانة ريم مصطفى على برنامج رامز عقله طار، بعدما تعالت صرخاتها بعد إكتشافها أنها في مقلب رامز جلال السنوي.

رد فعل ناري من ريم مصطفى لرامز جلال

ثارت الفنانة ريم مصطفى على رامز جلال بعد الموقف الذي وضعها داخله، ودفعها بكل قوة خارج اللعبة التي كانت تستقلها، بعدما انهارت داخل اللعبة بسبب رامز جلال الذي حاول الضغط عليها بأكثر من حيلة.

كانت قد انسحبت الفنانة ريم مصطفى من مسابقة حرب الألوان بعد أن أصابها رامز جلال المختبيء خلف سور عدة مرات، قائلة: "لأ بتوجع جدا والله ما هكمل".

ريم مصطفى

وتعتبر ريم مصطفى الضحية الثالثة عشر لرامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، والثاني اللاعب رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو التي كانت لحلقتها طابع فريد من نوعه.

الجدير بالذكر، أن الفنانة ريم مصطفى أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد ظهورها في البرومو الرسمي لمسلسل الملك الذي تم إيقافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب ظهورها الغير مطابق للفراعنة، الأمر الذي ساهم في إيقاف المسلسل وخروجه من السباق الدرامي الرمضاني.