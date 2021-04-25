مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب بالعراق

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق الشقيق، الذى أسفر عن وفاة 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.





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