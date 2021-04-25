صور.. توزيع وجبات إفطار على أهالى منطقة بطن البقرة بعد نقلهم للأسمرات

جدة - نرمين السيد - وزعت محافظة القاهرة، أكثر من 100 وجبة إفطار ساخنة ومياه معدنية ومشروبات رمضانية على المواطنين الذين تم نقلهم اليوم من بطن البقرة إلى الأسمرات لوصولهم قبل موعد الإفطار بوقت قصير لا يسمح لهم بإعداد وجباتهم.





وبدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية منذ الخميس الماضى، ويتم نقل قاطنيها تباعًا إلى مدينة الأسمرات.

وأكد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية لإزالة 730 عقارا بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحى مصر القديمة، تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأشار عبدالعال، أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم إخلاء 43 عقارا بالمنطقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بجميع الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم "وحدات صحية، مركز شباب، مدارس".

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.