جدة - نرمين السيد - تقدم الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بثًا مباشرًا، لصلاتى العشاء والتراويح من الجامع الأزهر.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. صلاة عشاء وتراويح الليلة الـ14 من رمضان من الجامع الأزهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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