عاجل.. الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى فى ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، أجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع الرئيس العراقى برهم صالح، وعبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس العراقى وأسر الضحايا والشعب العراقى فى ضحايا حادث الحريق الذى اندلع بمستشفى ابن الخطيب فى بغداد، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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