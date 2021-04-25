هل القىء يفسد الصيام؟.. الإفتاء تجيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، أنه إذا غلب القىء الصائمَ من غير تسبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمد ابتلاع شىء مما خرج من جوفه وأن لا يقصر فى ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شىء فلا يضره.
وأضافت أنه إذا تعمد القىء فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شىء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضى يومًا مكانه، لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض".
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