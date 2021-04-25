فيديو جراف| هؤلاء هم الإخوان.. شهادات تاريخية بصفحات الإخوان السوداء

جدة - نرمين السيد - ويعرض الفيديو جراف التالى شهادات تاريخية بصفحات الإخوان السوداء: ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى الراحل على أمين، إن الإخوان خططوا لقتل أعضاء مجلس قيادة الثورة، وارتكبوا أبشع الاغتيالات فى تاريخ مصر.

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