عاجل.. السيسى يعزى رئيس الوزراء العراقى فى ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى، أجرى اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم بـ مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق، وعبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب فى بغداد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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