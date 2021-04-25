الآن.. رمال مثارة فى سماء القاهرة وانخفاض فى درجات الحرارة

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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن درجات الحرارة ستبدأ فى الانخفاض بعدما سجلت درجة الحرارة الفعلية على القاهرة اليوم 37 درجة، مضيفة: "درجة الحرارة الآن 29، وسرعة الرياح 20 عقدة".
وأشارت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة المؤثرة هى رمال مثارة تقلل مستوى الرؤية الأفقية إلى 3000 متر .
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