الأوقاف: افتتاح 13 مسجدًا جديدًا الجمعة 

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة 30 أبريل الجاري، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا.

والمساجد هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف البحيرة

1- عمر بن الخطاب بحي إفلاقه- مركز ومدينة دمنهور وزارة الأوقاف

2- الرحمة – قرية الانشا - الرحمانية

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

3- نجع الشيخ عون- قرية الحاجر سيدي غازي كفر الدوار ثان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

4- أبو الطبول البحري- زاوية حمور الدلنجات ثان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

5- خالد بن الوليد- جبارس – إيتاي البارود ثان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

6- عزبة فودة- زاوية صقر – أبو المطامير أول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الغربية

7- الحمرة الجديدة – برما – طنطا أول

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف مرسى مطروح

8- الهدى- ك4- مطروح

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف المنيا

9- عمار بن ياسر- الجبارتي – بني عبيد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10- فهمي عبد العال- منقطين - سمالوط

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

11- شلبي – بندر مغاغة

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

12- مبارك الشرقي – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13- الرحمن- عرب الشيخ تمي – أبو قرقاص

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف