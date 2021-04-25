منى عبدالوهاب:عبدالله رشدي عدوى.. ورفضت برنامج ريهام سعيد «فيديو»

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تحدثت الإعلامية منى عبدالوهاب، خلال برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، حول طموحاتها المستقبلية، والعديد من الذكريات والمواقف السابق، وذلك فى مواجهة مع شيخ الحارة.

منى عبدالوهاب: رفضت أقدم برنامج ريهام سعيد

وقالت الإعلامية منى عبدالوهاب، خلال حديثها فى برنامج شيخ الحارة، أنا رفضت برنامج ريهام سعيد، لما كانت موقوفة، وماكنش أجرى أقل من أجرها”.

وتابعت الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية، منى عبدالوهاب:” أنا لما اتعاقدت مع قنوات النهار كانت ريهام سعيد موجودة، وتعاقدت فى برنامج مصارعة حرة”.

منى عبدالوهاب: مابفكرش فى الجواز

وعن علاقتها بالجنس الآخر، وتفكيرها فى الزواج، أكدت الإعلامية منى عبدالوهاب، أن الشغل عندها أهم من العرسان، مشيرة إلى أنها كانت مجهزة كل حاجة وقت الدراسة، والحب بيجي لما يكون فى حد يستاهل ويستحق”.

منى عبدالوهاب تكشف سبب عدم تقديمها برنامج صبايا الخير

وعلقت أيضًا الإعلامية، منى عبدالوهاب، على مقارنتها بالإعلامية ريهام سعيد، حيث قالت:” فى الوقت اللى اتعاقدت فيه مع النهار، كان الوقت اللى ريهام اتوفقت فيه، وعلشان اتعرض عليا صبايا الخير وقولت لأ، تتم مقارنتي بها”.

منى عبدالوهاب: لا أحب أن أسبب أذى نفسي للناس

وفيما يتعلق بإمكانية تقديمها نفس النوعية التى تقدمها ريهام سعيد، أكدت الإعلامية منى عبدالوهاب، أنها لا تفضل أن تسبب أذى نفسي لأحد، ونوعية برامجها لا تتناسب معي، فالأهم البرنامج مش أنا خالص، وماقدرش أعمل برنامج زي عمرو أديب مثلًا.

وخلال فقرة عدو ولا حبيب، قالت الإعلامية منى عبدالوهاب، على صورة الداعية عبدالله رشدي، إنها لا تفضل السماع له، ولا أحب طريقة توجيهه للفتاوى الدينية.