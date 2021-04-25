/628589/رياض-محرز-يتوج-بجائزة-أفضل-لاعب-في-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية

توج رياض محرز ‏رياض بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعت بيت مانشسترسيتي وتوتنهام وانتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح السيتي.

سجل إيمريك لابورت هدف بطولة كأس الرابطة الإنجليزية في الدقيقة 81، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن للمرمي أرسلها جوندوجان عرضية عالية إرتقي عليها لابورت فوق أوريا ويسكنها الشباك.

أحرز لابورت الهدف المتوج لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية علي حساب توتنهام ليضف البطولة الرابعه للفريق علي التوالي، في حين سجل البطولة الثامنة في تاريخة مع البطولات، بعد مرور مباراة قوية علي الفريقين من ضغط نفسي، وشد الملعب من لاعبي الفريقين.

إسماعيل يوسف: محدش ليه عندنا جنيه.. وأتمني فرجاني يكمل بأي تمن

أحرز المتألق رياض محرز هدف ثاني في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع للمباراة، ولكن الحكم المساعد ينهي فرتة ويرفع إشارة الراية بداعي التسلل علي محرز.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: زاك ستيفين

خط الدفاع: ووكر - لابورت - روبن دياز - كانسيلو

خط الوسط: فيرناندينيو - دي بروين - جوندوجان

الهجوم: رياض محرز– ستيرلينج ـ فيل فودين

تشكيل توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: أورييه - ألديرفيريلد - داير - ريجيلون

خط الوسط: بيير هويبيرج - وينكس - لو سيلسو

خط الهجوم: لوكاس مورا - سون - هاري كين

ينفرد مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة من أصل 33 مباراة، والتي علي وشك حسم الدوري، متقدم علي وصيف الدوري مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط.