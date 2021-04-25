طارق الشناوي مهاجمًا مشهد إسماعيل يس في مسلسل موسى: "سقطة إنسانية" 

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هاجم الناقد الفني طارق الشناوي مشهد إسماعيل يس الذي تم تجسيده في الحلقة الثانية عشر من مسلسل موسى، الذي يعرض على فضائية قنوات "dmc" في تمام الساعة 6:30 مساءً.
دوت الخليج يرصد هجوم الناقد طارق الشناوي على الفنان محمد رمضان بسبب سخريته بالقدير إسماعيل يس في أحد مشاهده بمسلسله موسى، فضلًا عن تفاصيل الأزمة.
طارق الشناوي يلوم محمد سلامة على مشهد إسماعيل يس بمسلسل موسى
انتقد الشناوي ذلك المشهد وتعجب من موافقة مخرج العمل عليه بمنشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "مشهد إسماعيل ياسين في مسلسل موسى سقطة إنسانية وقانونية ودرامية.. كيف وافق المخرج محمد سلامة الذي استوقفني موهبته كمخرج شاب على كل هذا التردي!".
محمد رمضان يفرض شروطه في أعماله
وأقر بتدخل رمضان في إخراج وكتابة أي مسلسل يكون هو بطله قائلًا: "أعلم أن رمضان يفرض شروطه على الكاتب والمخرج.. ولكن أمام القانون يتحملان المسئولية الجنائية أولًا قبل رمضان".
وأضاف: "إسماعيل يس في الأربعينات وقت أحداث هذا المسلسل كان يقدم في العام 25 فيلمًا.. ولا وقت لديه حتى كي يلتقط أنفاسه بين فيلم وأخر.. فهل يفكر في سرقة ربع جنيه من المحل؟.. فعل طائش لن يمر أبدًا ببساطة".
أزمة محمد رمضان مع أسرة إسماعيل يس
ومن الجدير بالذكر أن أسرة إسماعيل يس قدمت شكوى ضد الفنان محمد رمضان لنقابة المهن التمثيلية، فخرج رمضان ليوضح أن سبب تصوير المشهد بهذا الشكل هو أن موسى لم يكن لديه معرفة بالسينما والفنانين وهذا ما جعله يستطيع الإفلات من عملية نصب من شخص حاول أن يخدعه بأنه إسماعيل يس.
صناع مسلسل موسى
مسلسل " موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، سيد رجب، هبة مجدي، عارفة عبد الرسول، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، صبري فواز وحمدي الوزير، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.
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