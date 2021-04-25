عبد المنعم إمام: رحيل أسامة هيكل خطوة على الطريق الصحيح «فيديو»

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قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مجلس النواب كان لديه استنفار حقيقي لاستجواب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، مؤكدا على أن الموضوع انتهى بتقدم الوزير بالاستقالة.

مخالفات وزير الاعلام المالية

وطالب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهات الرقابية أن تمارس عملها، من خلال رصد كافة الملاحظات التي تم رصدها من لجنة الإعلام أو النواب المتقدمين بطلبات استجواب الوزير.

رحيل هيكل خطوة على الطريق الصحيح

وأشار عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الإعلام كانت بلا هدف وبلا فعالية، مؤكدا على أن رحيل الوزير خطوة على الطريق الصحيح، مشددا على ووجود وزير يعيد للوزارة رونقها ويقودها لخلق إعلام قادر على مخاطبة المصريين والعالم بلغة تواكب العصر.

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وتجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافقخلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث،وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، حيث يستهدف القانون التصدي ومواجهة ظاهرة ختان الإناث.

كما وافق مجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23/12/2020 و 24/12/2020.