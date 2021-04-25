/628592/إنجازات-حياة-كريمة-على-طاولة-أولى-صالونات-تنسيقية-الشباب-برمضان

النائبة امية العادلي تتولى إدارة الصالون

أدارت الصالون النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضره الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير، والدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة في وزارة التضامن، والنائبه رشا كليب و النائبة هدى عمار اعضاء مجلس النواب

مناقشة فلسفة مبادرة حياة كريمة

ناقش الصالون فلسفة مبادر حياة كريمة، وأهدافها الرئيسية، وطبيعة فرق العمل التي تعمل في المحافظات، وتأثير تلك المبادرة على الأسر الأكثر احتياجاً على كافة المستويات المادية والاجتماعية والثقافية، وقدم الضيوف لتجاربهم الذاتية مع هذه المبادرة المهمة، ومدر فخرهم بالعمل في المبادرة، وسعادتهم بالمساهمة في رفع وعي المواطن المصري عن طريق هذه المبادرة.