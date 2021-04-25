/628594/شريف-إكرامي-يكشف-عن-مفاجأة-في-صفقة-رحيل-رمضان-صبحي-لبيراميدز

أكد شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور برنامج العرافة يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة، والتي أوضح فيه ان رمضان صبحي رحيلة عن النادي الأهلي ليس لدي أي صلة به.

قال: رمضان صبحي قبل الرحيل عن النادي الاهلي إستعار قرار الرحيل من النادي الأهلي، ولكن كان كلامي له مجرد نصيحة وليس قراره.

وأكمل: رمضان صبحي قبل الرحيل من النادي الأهلي وقبل علمي بقصة الرحيل عن الأهلي، مجلس إدارة الأهلي كان يعلم بفراره في الفترة القادمة في الرحيل عن الأهلي.

وزاد: علاقتي مع رمضان صبحي أكثر من صلة قرابة، وجوز أخني، ومستقبله فب كرة القدم كان لازم أتدخل فيه سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر،.

وواصل: رمضان صبحي يمكن لأي نادي في مصر يتمني أن يلعب في صفوفة، وأنه يضيف للفريق العديد من المميزات سواء في جمهورة الكبير من رغم صغر سنه أو موهبتة في التحكم بالكرة.

شريف إكرامي: رمضان صبحي موهبة

وأردف: رمضان صبحي لديه الكثير في مسيرتة الكروية، ولم يقدم منها شئ، ولكن علية التغلب علي الأخبار التي تنتشر علية بالسلبي.

وأختتم: رمضان صبحي يسير بشكل جيد مع فريقة الحالي مع بيراميدز، ولاينوي الرحيل من الفريق، وكل ماينتشر حولة علي السوشيال ميديا بفقدة للنادي الأهلي شئ كاذب.