حقيقة رحيل موسيماني لجنوب إفريقيا «صور»

نشر موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي صورة له مع كيروش المرشح الأول لتدريب منتخب جنوب إفريقيا، وذلك بعد أن انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تفيد برحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل تولي تدريب منتخب جنوب إفريقيا خلال الفترة القادمة.

قبل ساعات بوجود إتصالات مكثفة من جانب كبار الدولة في جنوب إفريقيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للموافقة على رحيل موسيماني إلي جنوب إفريقيا خلال الأيام القادمة.

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وكانت المفاوضات قد وصلت إلي رغبة رئيس الأهلي بتواجد موسيماني، ولكنه قرر إستشارة المدير الفني وتحديد مصيرة النهائي، حتى يكون هو المسئول عن قرارة الحاسم.

مفاوضات موسيماني مع جنوب إفريقيا وتريد إدارة الأهلي تواجد المدرب خلال الفترة القادمة، ولكن الضغوطات كثيرة ومكثفة للغاية خلال الأيام الماضية، من أجل الموافقة على رحيل موسيماني، وأحترم الخطيب طريقة التفاوض معه قبل التحدث مع المدرب من جانب المسئولين في جنوب إفريقيا.

وتواصل موقع دوت الخليج مع "دومينيك شيمافي" مدير الميديا في اتحاد جنوب إفريقيا، من أجل الرد على كل ما أثير خلال الفترة الماضية، بقرب رحيل موسيماني والعودة لتدريب منتخب جنوب إفريقيا".

وأكد "دومينيك شيمافي" في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "أنه بالفعل هناك مفاوضات مكثفة من جانب كبار الدولة في جنوب إفريقيا للضغط على موسيماني”.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت أمام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح المار الأحمر.

حقق الأهلي فوز قوي علي إنبي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين من الدور الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب بترو سبورت.

سجل الهدف الأول في اللقاء حسين الشحات في الثانية الثلاثين من إنطلاقة المباراة من خلال تمريرة طولية من الجانب الأيسر من الملعب بأقدام محمد شريف، لحسين الشحات خلف المدافعين وينفرد علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

سجل الهدف الثاني في المباراة النادي الاهلي في الدقيقة 3 من عمر المبراة بأقدام محمد شريف من خلال تمريرة طولية من سعد سمير وينفرد بها شريف علي المرمي ويسكنها الشباك علي يسار الحارس.

سجل الهدف الثالث النادي الأهلي في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بأقدام عمرو السولية، من خلال تمريرة قصيرة زاحفه علي الأرض من ضربة حرة مباشرة علي الجانب الأيمن من الملعب من أفشة للسولية علي حدود منطقة الجزاء سددها بقوة علي المرمي وسكنت الشباك أعلي يسار المرمي.