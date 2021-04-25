/628596/الرئيس-السيسي-يعزي-رئيس-الوزراء-العراقي-في-ضحايا-حريق-مستشفى-ابن-الخطيب

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالسيد مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق حيث عبر سيادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

حادث أليم جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى لمرضى كورونا ببغداد، إلى نحو 82 قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى في حصيلة مرشحة للارتفاع. وأُطلقت الكثير من الدعوات من أجل محاسبة المسؤولين عن الحادث وسط حداد رسمي.

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