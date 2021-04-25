/628597/الرئيس-السيسي-يعزي-نظيره-العراقي-في-ضحايا-حريق-مستشفي-ابن-الخطيب

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح قدم تعازيه لرئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي في ضحايا حريق مستشفي ابن الخطيب.

الرئيس السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء العراق وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:” إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجري اتصالاً هاتفياً مساء اليوم بالسيد مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق”. وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة:” الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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