مسلسل موسى الحلقة 13.. تفاصيل وأحداث مثيرة 

مسلسل موسى الحلقة 13، استهلت الأحداث بإستمرار موسى الذي يجسده محمد رمضان، في البحث عن شقيقته شفيقة "هبة مجدي" التي هربت إلى القاهرة خوفًا من فضيحتها في القرية بعد إتهام زوجها لها بالزنا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 13 ورحلة بحث محمد رمضان عن شقيقته في مسلسل موسى الحلقة 13 التي شهدت العديد من التفاصيل.

أحداث مسلسل موسى الحلقة 13

علم موسى ان همام الذي استعان به في البحث عن مكان نوفل ليعرف من خلاله طريق شفيقة، يعمل أيضًا لصالح نوفل ولم يخبر موسى بالحقيقة حتى هدده موسى بأنه سينهي حياته إن لم يأتي له بمعلومات عن مكان نوفل في اقرب وقت.

سافرت شفيقة مع فانيا الارمانية إلى الإسكندرية وتركت البنسيون كي تهرب من همومها وملاحقات موسى ونوفل لها، فضلاً عن ان تكون بجانب فانيا في عملها الجديد في الإسكندرية، حيث بشرتها فانيا بقبولها للعمل معها في النادي اليوناني وبدأت شفيقة أول يوم في العمل.

فاجأت المعلمة حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب، موسى واعطت له غرفة ليسكن فيها، بالإضافة للملابس التي أعطتها له من قبل والمال الذي اشترى به الحذاء الجديد، فقد اعتبرته واحدًا من رجالتها منذ ان تصدى للذين هاجموا على الدكان الخاص بها.

شعر موسى بالسعادة بسبب الغرفة التي سيسكن بها والتطورات التي ظهرت في حياته منذ ان جاء إلى القاهرة، وأخذ يحدث نفسه قائلاً: "والله وسكنت يا ولد صالحين فى مصر وبقى عندك أوضة لوحدك.. بس الراحة مش سرير وفرش وتوب الراحة بتيجى لما تسقط من على كتفك الهموم".

توصل موسى إلى بيت "كاحلة" والدة نوفل، وذهب بصحبة همام إلى منزلها للبحث عن نوفل، ولكن تمكن نوفل من الهرب عندما علم بوجود موسى، فأخبرت كاحلة موسى بأن شفيقة شقيقته بريئة، وان السبب في هروبها من القرية ليست بسبب نوفل فقط، فموسى أيضًا ووالدته جعلوها تهرب خوفًا منهم، فأخبرها موسى ان والدته توفت وأنه لن يترك ابنها نوفل ولا شفيقة حتى ينتقم منهما لتنتهي أحداث مسلسل موسى الحلقة 13.