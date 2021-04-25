/628601/الأشهر-في مهنته-وفاة-عشماوي-مصر-الذي-نفذ-1070-حكم-إعدام

توفى، اليوم الأحد، حسين القرنى الفقى الشهير بـ"عشماوى"، أشهر منفذ أحكام إعدام فى مصلحة السجون.

وشيع المئات من أهالى قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثمان "عشماوى" إلى مثواه الأخير. يذكر أن عشماوى، دخل موسوعة "جينيس" العالمية بعد تسجيل رقم حالات الإعدام التى نفذها، والذى وصل إلى 1070 حالة إعدام، كأكبر منفذ لعدد حالات إعدام منذ التسعينيات وحتى خروجه على المعاش فى 2011.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأشهر في مهنته.. وفاة عشماوي مصر الذي نفذ 1070 حكم إعدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.