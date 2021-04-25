محافظ شمال سيناء يفتتح 5 مشاريع تزامنا مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، فى بيان اليوم، إنه تم افتتاح المركز التكنولوجى لمحافظة شمال سيناء ومركز شبكات معلومات المرافق بالعريش ثم توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش بإضافة مبنى للبنين، ومحطة الغاز فى المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش، إلى جانب مطحن الكرام وتفقد المنطقة الحرفية.

وأضاف المحافظ أن المركز التكنولوجى للمحافظة أقيم على مساحة 250 مترا مربعا بتكلفة 7 ملايين و442 ألف جنيه ويتكون المبنى من (البدروم والدور أرضى ودور أول علوى) ويحتوى البدروم على منطقة خدمات جماهيرية وصالة انتظار وغرفة مراقبة ومنطقة خدمات، بينما يتكون الدور الأول علوى من مكاتب إدارية وقاعتين متعددتا الأغراض ومنطقة خدمات، لافتا إلى أن إنشاء المركز يأتى فى إطار اتجاه الدولة لمواكبة التطور التكنولوجى ودعم الدولة لمشروع التحول الرقمى الذى سينعكس على حياة المواطنين بالإيجاب وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أوضح سكرتير عام المحافظة أن مركز شبكات معلومات المرافق يضم عددًا من المكاتب الإدارية وصالة استقبال للجمهور ومركز نظم معلومات، وتم تزويد المركز بأجهزة مساحية عادية ورقمية وأجهزة مسح مرافق تحت الأرض وأجهزة رصد جوية وأجهزة استقبال أقمار صناعية وأجهزة حاسب آلى، إلى جانب استكمال الهيكل الإدارى من الموظفين.

وأفاد بأن المركز سيقوم برفع المرافق ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية " تحتية وفوقية "، ويتم وضعها فى صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط رقمية وورقية فى إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية البيئة، وإنشاء قاعدة بيانات للبنية الأساسية بنطاق المحافظة ووضعها على صورة خرائط دقيقة بهدف الحفاظ على استثمارات البنية التحتية من مرافق وخدمات وتعظيم الاستفادة منها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما افتتح المحافظ توسعات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بإضافة مبنى للبنين بتكلفة مليون و100 ألف جنيه بتبرعات من رجال الأعمال، وهو على مساحة 12×14 مترا ويتضمن دورا أرضيا ودورا علويا ويستوعب المبنى 25 سريرا.

وافتتح المحافظ، مطحن الكرام فى المنطقة الحرفية بمدينة العريش والذى يتبع الشركة المصرية للاستثمارات، وذلك بعد رفع كفاءته وإعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم ويقام على مساحة 4.250 مترا مربعا ويضم ميزان بسكول وقسم استقبال وقسم نظافة وترطيب وصوامع للقمح بطاقة 900 طن تخزين و3 صوامع ترطيب وصوامع تهوية، ويتكون المطحن من قسم الطحن على مساحة 5 طوابق يضم 4 صوامع للدقيق سعة 60 طنا وصومعة نخالة سعة 35 طنا ومقامة على مسطح 189.11 متر مربع وباب المنخل يضم 24 شريحة بمساحة 62×57 سنتيمترا للشريحة الواحدة.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح محطة تعبئة الغاز فى المنطقة الحرفية بحى المساعيد بالعريش بعد تطويرها ورفع كفاءتها عن طريق شركة الغازات البترولية لإعادة تشغيلها.

وأوضح المحافظ، أن إعادة تشغيل المحطة لتعبئة وتغيير أسطوانات الغاز يوفر الوقت والجهد إلى جانب تخفيض التكلفة وتخفيف العبء عن المواطنين وتخدم كلا من مراكز ومدن العريش ورفح والشيخ زويد وبعض مناطق المحافظة حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا، أى إنتاج 52 ألف أسطوانة غاز فى اليوم وهى مقامة على مساحة 140 × 100 متر وتضم 8 موازين منها ميزانان تجاريان، والبقية موازين منزلية.

وأكد المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة تبلغ كيلو مترا مربعا ومن المخطط لها الامتداد على مساحة 500 ألف متر كتوسعات مستقبلية وتضم 775 قطعة، منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص وإقامة أنشطة ومنتجات حرفية، كما يجرى إنشاء 47 ورشة حرفية سيتم افتتاحها فى أكتوبر القادم بعد إنشائها وتأهيل الخدمات المطلوبة ورفع كفاءتها من طرق ومرافق متنوعة.

من جانبه، قال نائب المحافظ هشام الخولى، إن احتفالات المحافظة متواصلة بمناسبة الذكرى 39 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بسيناء وأهلها وأنه يتم التركيز على مرافق الخدمات والبنية الأساسية لصالح المواطنين وتوزع الخدمات والمرافق على مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف أنه سبق وأن تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمناسبة ذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة خلال الفترة الماضية ومنها قصر ثقافة العريش بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب بحضور الدكتور محمود عبد الخالق الفخرانى مساعد وزير الأوقاف، إلى جانب حضور احتفالية جامعة العريش بهذه المناسبة، وافتتاح جناح جديد فى المنطقة الأزهرية بالعريش، وترميم وصيانة مبنى المنطقة وإعادة تأهيل 19 عمارة سكنية فى حى المساعيد بعدد 380 وحدة سكنية، وافتتاح سوق الجملة المطور غرب العريش.