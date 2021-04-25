مسابقة المجددون.. وزير الأوقاف يعلن السؤال الثالث

جدة - نرمين السيد - وجاء السؤال الثالث من المسابقة الرمضانية الكبرى "المجددون"، ماذا تعرف عن واو الثمانية؟

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن 20 سؤالاً فى الدين والثقافة واللغة العربية والجوائز عبارة عن:

1- الفائز الأول من الأئمة:

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير.

2- الفائزة الأولى من الواعظات:

المشاركة فى الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير.

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات:

عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة.

ثانيًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.

ثالثًا: عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه.

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