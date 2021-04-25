مصر تستعرض جهود مكافحة كورونا أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان

جاء ذلك فى البيان الذى ألقاه السفير وائل نصر الدين، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وأبرز أهمية التصدى للظواهر السلبية التى صاحبت تفشى الجائحة، والعمل على جسر الفجوات لتحقيق المساواة بين الدول وداخلها من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولى.
واستعرض نصر الدين، الجهود الوطنية المبذولة للتصدى للجائحة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الجهود المبذولة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان منذ الدورة الأخيرة للجنة، وأبرز فى هذا المقام تطور السياسات والتشريعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية فى تحقيق التنمية الشاملة، بما فى ذلك عقد انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، ودخول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى حيز النفاذ مع إتاحة عام كامل لجميع الكيانات المشتغلة بالعمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون.
كما نوه بقرب انتهاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من وضع أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بعد عدة جولات من التشاور مع المجتمع المدنى.
وفى ضوء إعلان الاتحاد الإفريقى عام 2021 عامًا "للتراث الثقافى لبناء إفريقيا التى نريدها"، أكد نصر الدين ضرورة تعزيز الأنشطة الهادفة إلى الاستفادة من التنوع الثقافى فى إفريقيا باعتباره مصدراً لثراء القارة، والعمل على جعله عاملاً للتقارب، من أجل بناء مستقبل مزدهر يمكن من خلاله إسكات البنادق فى إفريقيا إلى الأبد.
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