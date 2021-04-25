وزير السياحة والآثار يصدر قرارًا بتعيين مساعدا للترويج

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن مهام وظيفة "مساعد للوزير للترويج" هى الإشراف على أعمال الترويج بالوزارة والهيئات التابعة لها من حملات دعائية وفعاليات ترويجية، والإشراف على إدارة العلاقات العامة والمراسم، وملف إدارة الأزمات.
جدير بالذكر أن لمياء كامل حاصلة على درجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال تخصص تسويق من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، بالإضافة إلى درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت كذلك على تدريب مكثف فى تطوير حملات العلاقات العامة الإبداعية وإدارة الأزمات فى لندن بالمملكة المتحدة.
ومارست لمياء كامل حياتها المهنية فى عدد من أهم شركات التسويق والنفط العالمية، حيث تدرجت بالعديد من الوظائف القيادية بها.
كما أسست إحدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والحملات التسويقية، وشاركت فى رسم الاستراتيجيات والرسائل الإعلامية الخاصة بعدد كبير من المؤسسات المحلية والعالمية.
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