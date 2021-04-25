معايير التحاق طلاب نظام الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية الحكومية الخاصة والاهلية، فى إطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالى، ومنعا لشائعات مغرضة تطلقها أبواق مافيا التعليم الدولى.





وأكدت الوزارة، أن امتحانات الـSAT مقبولة فى تنسيق الجامعات حتى 15 فبراير 2021 ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال، وأن امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ 15 أغسطس 2021 وهى المحاولة الأخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

وأشارت إلى أن امتحانات EST الدولية والتى تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هى الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية "بعد فترة سماح من 15 فبراير إلى 15 أغسطس 2021" لطلاب 11 و12 Grades، ويسمح لطلاب 11 و12 Grades بالـmatching وكذلك الـsuper matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء فى هذه المرحلة الانتقالية.

لفتت إلى أن أمور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها من شأن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقط، والقبول بالجامعات الدولية فى مصر أو خارجها له ضوابطه.

وعلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قائلا: "ما سردناه أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية".

وتابع: "نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيال ميديا ممن يروجون لاستثناءات أو تغيير فى القرارات وهو ما لم يحدث ولن يحدث فى هذا الموضوع".