شريف إكرامي: « أنا محسود »

أكد شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز أن الأموال هي أخر شئ يمكن أنا يفكر فيها، مفسرا تذبذب مستواه بالحسد وذلك خلال برنامج العرافة، مع الإعلامية بسمة وهبة علي قناة المحور.
قال شريف إكرامي: " محمد الشناوي يحسد على مستواه ، وأنا أتحسدت أعوام 2006 و 2007 وغيرها، وذلك ظهر أمام الجميع، وتأذيت شخصيا، وهناك بعض الأشخاص الزملاء حسدوني في بعض الفترات، وتحصنت في ذلك التوقيت على الرغم من إصابتي وعدم التوفيق ".
وزاد : " ماحدث معي في عام 2017 مع المنتخب كان إبتلاء من الله ، وحمدت الله على ذلك ".
وواصل: " النادي الأهلي لم أضعه في مقارنة مع أحد، وتركت النادي الأحمر عن إقتناع، وذهبت لبيراميدز عن إقتناع تام، وسؤالي بالمقارنة بينهم ظالمة وغير مقبولة".
وأضاف: " لست مغرور، من الممكن أن يعتقد البعض أني كذلك، لكن من يتعامل معي يعرف من هو شريف إكرامي ".
وأختتم: " جلست إحتياطي لمحمد الشناوي سنة ونصف ، ولن يستطيع أحد الوقوع بيننا و ضرب الوسط الرياضي بين أبناء النادي الأهلي، وسعيد للغاية بالفترة داخل المارد الأحمر، والقلعة الحمراء أكبر من”.
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