/628600/فيديو-ماذا-قال-نواب-البرلمان-عن-استقالة-أسامة-هيكل

رصد موقع دوت الخليج ردود أفعال بعض نواب البرلمان عقب تقدم وزير الدولة للإعلام باستقالته، خاصة بعدما رفضت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بيان الوزير الذي ألقاه فى إطار تفعيل الدور الرقابي خلال الفصل التشريعي الثاني، وبعد تقدم النائب نادر مصطفي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باستجواب للوزير، ونستعرض تلك الآراء فى التقرير التالى:

ياسر عمر: هيكل حذا حذو خالد حنفي

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، حذا حذو وزير التموين السابق خالد حنفي، فى لجنة تقصي الحقائق، لافتا إلى أن تقديم الاستقالة هو الحل الأفضل، لأنه إذا جاء الوزير إلى البرلمان وتضامنت معه الحكومة ستسقط، مؤكدًا على أن الحل هو اسقاط الاستجواب، مشيرًا إلى انتهاء المسألة سياسيا من خلال سقوط الاستجواب، ولكن إذا كان هناك مخالفات مالية سيتم اتخاذا الاجراءات القانونية.

ضحي عاصي: استقالة الوزير تصرف منطقي

وأشارت النائبة ضحي عاصي، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن تقدم وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، باستقالته يعد تصرف منطقي، فى ظل مناخ العمل المتوتر، خاصة بعد رفض بيانه طبقا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، لافته إلى محدودية صلاحيات وزير الدولة للإعلام مما تسبب فى توتر العلاقة بينه وبين الهيئات الوطنية”.

وشددت ضحي عاصي عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تحديد العلاقة بين وزير الدولة للإعلام والهيئات الوطنية الثلاث وتحديد اختصاصاته وصلاحياته سواء زيادتها أو تقليصها.

تامر عبد القادر: هيكل تأخر كثيرا فى الاستقالة

قال النائب تامر عبد القادر أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، إن استقالة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل قد تأخرت كثيرا، مشيرا إلى أنه كان لابد للوزير من تقديم استقالتة فى وقت مبكر، مشيرا إلى سقوط الاستجواب بتقديم الاستقالة، لافتا إلى ان الاستقالة تأتي فى إطار استجابة لطلب الاستجواب المقدم من مجلس النواب .

وطالب النائب تامر عبد القادر، الحكومة بسرعة المبادرة بتحويل المخالفات المالية والإداراية التي رصدها تقرير لجنة الاعلام بمجلس النواب ،إلي النيابة العامة وعرضها على الرأي العام بكل شفافية.

عبد المنعم امام : استقالة هيكل خطوة على الطريق الصحيح

قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إن مجلس النواب كان لديه استنفار حقيقي لاستجواب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، مؤكدا على أن الموضوع انتهى بتقدم الوزير بالاستقالة،مطالبا الجهات الرقابية أن تمارس عملها، من خلال رصد كافة الملاحظات التي تم رصدها من لجنة الإعلام أو النواب المتقدمين بطلبات استجواب الوزير.